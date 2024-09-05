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10:52, 5 сентября 2024Культура

Высмеявшая девочку-квадробера российская певица объяснила свой поступок

Певица Mia Boyka заявила о желании обратить внимание на проблему квадробики

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Российская певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко), которая высмеяла девочку-квадробера во время своего выступления, объяснила свой поступок желанием обратить внимание на проблему квадробики. Ее слова приводит Telegram-канал Super.ru.

По словам артистки, она осознает, что на ее песнях «растет целое поколение», и она несет ответственность за посыл, который транслирует зрителям. «Квадроберы, как и другие абсолютно чуждые нашему обществу веяния, пришли к нам с Запада, где нарушение общепринятых норм давно стало трендом», — сказала певица.

Бойко подчеркнула, что «не могла молча смотреть», как в некоторых случаях дети-квадроберы «едят из мисок, пьют из лужи, роют землю, нападают на собак и людей». «Я лишь хочу обратить внимание всех на эту проблему, ведь мы в силах оградить свое общество от этого разрушения. Сегодня кошечка, завтра собачка, а послезавтра она решит, что теперь она мальчик», — добавила исполнительница.

Артистка также призвала не нападать на ребенка с ее концерта. «Не нужно этого делать. Нападайте на меня», — заключила она.

Ранее сообщалось, что Лига безопасного интернета (ЛБИ) и ее руководитель Екатерина Мизулина пожаловались на Mia Boyka в прокуратуру.

Во время выступления Mia Boyka на Дне города Надыма в конце августа организаторы вывели на сцену потерявшуюся девочку в кошачьей маске. Пока разыскивали родителей ребенка, певица пошутила над ее маской. «Можешь сразу, пожалуйста, ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно: ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог?» — спросила в микрофон певица.

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      Варвара Кошечкина
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