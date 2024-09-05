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09:45, 5 сентября 2024Культура

Мизулина пожаловалась в прокуратуру на высмеявшую девочку-квадробера российскую певицу

ЛБИ и Мизулина пожаловались в прокуратуру на Mia Boyka после шутки над ребенком

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Лига безопасного интернета (ЛБИ) и ее руководитель Екатерина Мизулина пожаловались в прокуратуру на певицу Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) после того, как артистка высмеяла ребенка во время своего выступления. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Как сообщают СМИ, мама девочки, которую публично унизила блогерша, написала заявление в полицию. Правильно сделала. Блогерша не только не извинилась перед ребенком, но и продолжает глумиться в соцсетях. Мы решили со своей стороны направить обращение в прокуратуру», — прокомментировала ситуацию Мизулина.

Глава ЛБИ также отметила, что готова оказать семье любую поддержку, включая оплату услуг психолога.

Ранее мать девочки-квадробера (квадробика — спортивное увлечение, в котором человек передвигается на четырех конечностях, имитируя движения животных — прим. «Ленты.ру») заявила в полицию на Mia Boyka.

Инцидент произошел во время празднования Дня города Надыма. Организаторы вывели на сцену потерявшуюся девочку в кошачьей маске. Пока разыскивали родителей ребенка, певица пошутила над ее маской. «Можешь сразу, пожалуйста, ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно: ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог?» — спросила в микрофон певица.

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      Варвара Кошечкина
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