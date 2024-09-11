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16:30, 11 сентября 2024Россия

Милонов выступил против запрета квадроберов

Депутат Милонов выступил против запрета квадроберов в России

Фото: Photoagency Interpress /  Globallookpress.com

Запрет квадроберов в России искусственно подогреет интерес к этому движению и поможет ему заполучить новых апологетов, считает зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Против соответствующей инициативы он выступил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее запретить субкультуру предложила сенатор Наталия Косихина. Политик заявила, что это популярное у подростков развлечение травмирует психику и вредит здоровью окружающих. По ее словам, квадроберы «не только ходят на четвереньках и лают подобно собакам в общественных местах, пугая прохожих, но иногда и бросаются на людей, кусая их».

«Я не очень сильно поддерживаю подобного рода инициативу, потому что это такая странноватая игра для некоторых подростков, совершенно не массовое явление. Мне кажется, при нормальном подходе всегда можно объяснить детям, что если кому-то нравится надеть маску животного, в этом ничего плохого нет, но ничего хорошего тоже нет. А подогревать искусственно интерес к этому странноватому движению, которое из-за своей фриковатости обречено на завершение, я не готов. Потому что подогреваем как раз то, что является основой для всякого такого движения: дух молодежной самоидентификации, протеста внутреннего, вхождения в жизнь, попытку о себе заявить. Поэтому, запрещая, мы просто как раз помогаем этому движению получить новых апологетов», — высказался депутат.

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Ранее российская певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) высмеяла девочку-квадробера во время своего выступления на Дне города Надыма. После этого за ребенка вступились известные личности, в частности журналистка и телеведущая Ксения Собчак. А Лига безопасного интернета (ЛБИ) и ее руководитель Екатерина Мизулина пожаловались на исполнительницу в прокуратуру. Позднее Бойко объяснила свой поступок желанием обратить внимание на проблему квадробики.

Квадробика — это увлечение, подразумевающее передвижение человека на четырех конечностях, имитирующее животных.

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      Екатерина Смирная
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