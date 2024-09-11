В России захотели запретить популярное у подростков увлечение

Сенатор Косихина предложила запретить в России квадроберов

Член Совета Федерации Наталия Косихина предложила запретить в России субкультуру квадроберов. Об этом она рассказала РИА Новости.

Сенатор заявила, что это популярное у подростков развлечение травмирует психику и может привести к очень тяжелым последствиям. «Считаю, что нам необходимо сделать так, чтобы ребята больше увлекались спортом и образовательными занятиями, которые бы не вредили психике и здоровью окружающих», — сказала политик.

Квадробика — спортивное увлечение, в котором человек передвигается на четырех конечностях, имитируя движения животных. Косихина утверждает, что квадроберы «не только ходят на четвереньках и лают подобно собакам в общественных местах, пугая прохожих, но иногда и бросаются на людей, кусая их».

Косихина признала, что молодежь всегда была сторонниками субкультуры, которая нравилась далеко не всем. «Однако здесь важно, чтобы это направление не носило деструктивный и сильно провокационный характер для граждан», — резюмировала законотворец.

Основоположником квадробики считается японский спринтер Кеничи Ито. В начале 2000-х он придумал шесть способов передвижения по-обезьяньи, включая бег. Современные квадроберы выполняют разные упражнения, подражая конкретному зверю, с которым себя отождествляют.