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14:50, 15 июня 2026Спорт

В сборной Туниса уволят главного тренера после первого матча на ЧМ-2026

В сборной Туниса уволят главного тренера после поражения от шведов в первом матче ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Daniel Becerril / Reuters

В сборной Туниса уволят главного тренера после поражения от шведов в первом матче ЧМ-2026. Об этом сообщает Jawhara.

Французский специалист Сабри Лямуши возглавлял команду с января 2026 года. В первом матче чемпионата мира тунисцы проиграли сборной Швеции со счетом 1:5.

Сборная Туниса на ЧМ-2026 выступает в группе F c командами Швеции, Японии и Нидерландов. Свой следующий матч африканские футболисты сыграют с японцами 21 июня.

Ранее стало известно, что футболисты сборной Японии убрались в раздевалке после матча с голландцами. Они последовали примеру своих болельщиков, которые сделали то же самое на трибунах стадиона в Хьюстоне, где проходила игра.

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