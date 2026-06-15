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10:37, 15 июня 2026Спорт

Футболисты сборной Японии убрали за собой в раздевалке после матча ЧМ-2026

Японские футболисты убрали в раздевалке после матча ЧМ-2026 с Нидерландами
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Jerome Miron / Imagn Images / Reuters

Футболисты сборной Японии убрали за собой в раздевалке после матча ЧМ-2026 с Нидерландами. Об этом сообщает Sports.ru.

Игроки последовали примеру своих болельщиков, которые убрали мусор с трибун после финального свистка. Они сложили одежду посреди раздевалки, а также убрали остатки еды в пакеты.

Японская сборная сыграла вничью с Нидерландами со счетом 2:2. Таким образом, обе команды набрали по одному баллу в группе F. В следующем туре японцы сыграют с Тунисом, а голландцы — со шведами.

Отмечается, что японские футболисты и болельщики уже не в первый раз убирают за собой после матчей на крупных турнирах. Подобные случаи уже происходили на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов.

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