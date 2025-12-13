Мерц допустил возвращение воинской повинности в Германии в ближайшие годы

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил возвращение воинской повинности в Германии в ближайшие годы. Его выступление транслировал канал Phoenix.

«Если не удастся так быстро увеличить число солдат, как нам необходимо, то в течение этого избирательного цикла нам все равно придется обсудить обязательные элементы военной службы, по крайней мере, для молодых мужчин», — отметил канцлер.

Он подчеркнул, что конституция Германии не предусматривает возможности обязательной службы для женщин. В связи с этим он выступил за восстановление обязательной альтернативной гражданской службы.

Ранее Мерц заявил, что Германия может вернуться к обязательной службе в армии, если бундесверу не будет хватать добровольцев.