В Германии допустили возвращение обязательной службы в армии

Мерц допустил возвращение обязательной службы в армии в Германии

В Германии в будущем могут вернуть обязательную службу в армии. Как пояснил канцлер Фридрих Мерц в эфире телепередачи ARD-Arena, это возможно в том случае, если не будет хватать добровольцев.

«Если добровольная служба сработает, я буду рад. Если нет, нам придется снова обсудить вопрос об обязательной военной службе», — сказал политик.

Он отметил, что пока власти Германии не собираются возвращать обязательную службу и рассчитывают, что привлекательные предложения позволят укомплектовать войска добровольцами.

Ранее издание Politico сообщало, что Германия стремится к увеличению численности сухопутных войск вдвое.