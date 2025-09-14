Стало известно о планах Германии удвоить численность сухопутных войск

Politico: Германия стремится к увеличению численности сухопутных войск вдвое

Немецкие военные стремятся к увеличению численности сухопутных войск вдвое, об этом пишет американское издание Politico.

Отмечается, что нынешняя численность войск ФРГ значительно ниже уровня, который НАТО ожидает на 2035 год. По данным журналистов, военные настаивают на значительном его увеличении к 2029 году и далее, чтобы стать доминирующей армией в Европе.

Специалисты ожидают, что в течение следующего десятилетия число действующих должностей в армии будет удвоено, а число подразделений самообороны — утроено.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия обеспечит свою армию всем необходимым финансированием, чтобы сделать ее сильнейшей в Европе.