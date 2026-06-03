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09:30, 3 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Названа главная цель ударов ВСУ по Подмосковью

Политолог Минченко: Киев пытается оказать психологическое давление на мирных жителей
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Украина пытается оказать психологическое давление на мирных жителей, осуществляя запуски своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вглубь регионов России. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) политолог, президент РАСО, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Киев реализует стратегию, которую в свое время, еще будучи руководителем Вооруженных сил Украины, обозначил Валерий Залужный — сделать так, чтобы максимальное количество мирных жителей Российской Федерации почувствовало цену военного конфликта», — указал эксперт.

В частности, Минченко связал последние удары с вторжением ВСУ в Курскую область в 2024 году и обстрелами российских приграничных районов. По его словам, такие инциденты являются попыткой оказать психологическое давление.

17 мая на подлете к Москве было сбито больше 130 беспилотников. Как отмечал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, жертвами атаки ВСУ на жилые дома стали три человека, еще пятеро пострадали. Как указал президент России Владимир Путин, атаки беспилотников по Москве и Подмосковью являются актом террористической деятельности.

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