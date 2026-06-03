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09:29, 3 июня 2026Экономика

Темпы роста российской экономики в 2027 году предсказали

ЕБРР: В 2027 году экономика России вырастет на процент
Кирилл Луцюк

Фото: Alishia Abodunde / Reuters

В 2026 году экономика России вырастет на 0,8 процента. Такой прогноз содержится в докладе, подготовленном экспертами Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Они отметили, что, если в 2024 году рост составлял 4,9 процента, то в 2025 году замедлился до процента. Хотя объем производства в обрабатывающей промышленности продолжал расти в первые три месяца 2026 года, а уровень безработицы достиг минимальных 2,2 процента, общая динамика ослабла.

«Годовая инфляция снизилась до 5,6 процента в апреле 2026 года. В начале 2026 года доходы от экспорта нефти упали на 30 процентов по сравнению со средним уровнем 2025 года. Однако конфликт на Ближнем Востоке впоследствии увеличил спрос на российскую нефть. Средняя цена барреля достигла 95 долларов в апреле 2026 года», — говорится в докладе.

По прогнозам ЕБРР, темпы роста реального ВВП замедлятся до 0,8 процента в 2026 году и останутся на уровне процента в 2027-м.

По мнению экспертов одного из крупнейших рейтинговых агентств Китая, China Lianhe Credit Rating, в 2025 году российская экономика продемонстрировала признаки усталости.

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