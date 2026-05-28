12:00, 28 мая 2026

Китайское агентство оценило состояние российской экономики

China Lianhe Credit Rating: Огромный ВВП обеспечивает РФ прочную основу
Вячеслав Агапов

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В 2025 году российская экономика продемонстрировала признаки усталости. Так оценило состояние экономики одно из крупнейших рейтинговых агентств Китая, China Lianhe Credit Rating, сообщает газета «Ведомости».

Несмотря на признаки усталости, которые показывает экономика страны, агентство сохранило кредитные рейтинги страны на уровне BBBi+ в национальной валюте и BBBi- в иностранной. Эксперты дали стабильный прогноз и отметили умеренный кредитный риск с некоторой подверженностью неблагоприятным изменениям экономических условий.

«В 2025 году ВВП России достиг 2,6 триллиона долларов. Этот "огромный" масштаб (восьмое место в мире) обеспечивает стране прочную основу для устойчивости к внешним потрясениям, но под влиянием высоких процентных ставок, инфляционного давления и ослабления внешней торговли в прошлом году темпы роста ВВП резко упали на 3,9 процентного пункта до одного процента — ниже среднего уровня стран с сопоставимыми рейтингами», — отмечают эксперты.

В конце апреля председатель совета директоров Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ВВП в январе-феврале на 1,8 процента связано с нетипично сильными морозами и снегопадами, которые привели к простоям, а также адаптацией к налоговым изменениям.

