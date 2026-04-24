Одной из причин замедления российской экономики назвали морозы

Набиуллина: Экономика России вернулась в марте и апреле к росту

Оперативные данные показывают, что экономика России вернулась в марте и апреле к росту после замедления в начале года. Об этом сообщила председатель Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина, слова которой приводит ТАСС.

Говоря о такой динамике, глава ЦБ сослалась в том числе на данные опросов. «Оценки текущие бизнес-климата увеличились, и ожидания предприятий на ближайшие три месяца тоже выросли», — подчеркнула она.

Также Набиуллина подтвердила, что на снижение ВВП в январе-феврале на 1,8 процента повлияли «нетипично сильные морозы и снегопады», которые привели к простоям, а также адаптация к налоговым изменениям и большее, чем обычно число нерабочих дней. Об этих же причинах спада говорилось в опубликованном 24 апреля пресс-релизе ЦБ. При этом в нем отмечалось, что прогноз роста экономики в 2026 году сохранен на уровне 0,5-1,5 процента.

Зампред Центробанка Алексей Заботкин, которого цитирует «Интерфакс», также заявил в пятницу, что показатели экономики в первом квартале «скорее всего, будут сильно отличаться в лучшую сторону» от данных за январь-февраль в связи с исключением воздействия ряда разовых факторов.