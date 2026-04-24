Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:31, 24 апреля 2026

Одной из причин замедления российской экономики назвали морозы

Набиуллина: Экономика России вернулась в марте и апреле к росту
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Оперативные данные показывают, что экономика России вернулась в марте и апреле к росту после замедления в начале года. Об этом сообщила председатель Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина, слова которой приводит ТАСС.

Говоря о такой динамике, глава ЦБ сослалась в том числе на данные опросов. «Оценки текущие бизнес-климата увеличились, и ожидания предприятий на ближайшие три месяца тоже выросли», — подчеркнула она.

Также Набиуллина подтвердила, что на снижение ВВП в январе-феврале на 1,8 процента повлияли «нетипично сильные морозы и снегопады», которые привели к простоям, а также адаптация к налоговым изменениям и большее, чем обычно число нерабочих дней. Об этих же причинах спада говорилось в опубликованном 24 апреля пресс-релизе ЦБ. При этом в нем отмечалось, что прогноз роста экономики в 2026 году сохранен на уровне 0,5-1,5 процента.

Зампред Центробанка Алексей Заботкин, которого цитирует «Интерфакс», также заявил в пятницу, что показатели экономики в первом квартале «скорее всего, будут сильно отличаться в лучшую сторону» от данных за январь-февраль в связи с исключением воздействия ряда разовых факторов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok