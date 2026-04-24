13:44, 24 апреля 2026

Центробанк объяснил замедление российской экономики

ЦБ объяснил замедление экономики России плохой погодой и налоговыми изменениями
Дмитрий Воронин

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Замедление российской экономики в начале 2026 года связано с рядом факторов, в числе которых подстройка к налоговым изменениям, а также большее, чем обычно, количество нерабочих дней и влияние плохой погоды. Такие объяснения содержатся в пресс-релизе Центробанка (ЦБ) РФ, опубликованном по итогам совета директоров регулятора.

«Инвестиционная активность остается сдержанной. Сохраняется тенденция на замедление роста потребительского спроса, несмотря на некоторое оживление в марте», — отметили также в ЦБ, подчеркнув, что снижение показателей во многом обусловлено разовыми факторами, в связи с чем прогноз роста ВВП в 2026 году сохранен на уровне 0,5-1,5 процента.

Комментарий прозвучал в контексте решения Банка России снизить ключевую ставку с 15 до 14,5 процента годовых.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВВП страны упал в январе-феврале на 1,8 процента, а ситуация в экономике не соответствует прогнозам не только аналитиков, но и представителей властей. По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, на фоне крепкого рубля, высоких процентных ставок, дефицита трудовых ресурсов и бюджетных ограничений резервы сейчас «во многом исчерпаны».

