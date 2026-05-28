13:06, 28 мая 2026

Москвичка купила украшения в Европе и стала правонарушительницей в России

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Москвичка купила ювелирные украшения в Европе и стала правонарушительницей после возвращения в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Таможенники задержали 56-летнюю женщину в аэропорту Внуково. Выяснилось, что гражданка России летела из США транзитом через Турцию. Перед этим она побывала в Риме, Италия, где приобрела браслет и серьги Bulgari, а также кольцо Mattioli, изготовленные из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов. Общая стоимость изделий — два миллиона рублей.

Россиянка сказала, что брендовые аксессуары приобрела для себя, а с таможенными правилами была знакома частично. Сотрудники ФТС возбудили в отношении нее уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Санкция этой статьи предусматривает штраф в виде миллиона рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее иностранку задержали в аэропорту России за серебро в рюкзаке. 53-летнюю женщину остановили во время прохождения «зеленого коридора» в авиагавани Шереметьево.

