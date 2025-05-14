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15:34, 14 мая 2025Мир

Германия захотела создать сильнейшую армию Европы

Мерц: Германия сделает свою армию сильнейшей в Европе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Германия обеспечит свою армию всем необходимым финансированием, чтобы сделать ее сильнейшей в Европе. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает Euractiv.

«Федеральное правительство предоставит все финансовые ресурсы, необходимые немецкой армии, чтобы стать сильнейшей армией в Европе в общепринятом смысле», — сказал политик.

Отмечается, что коалиционное правительство уже одобрило реформу бюджетных ограничений, которая позволит вывести часть военных расходов из-под действия «долгового тормоза» — запрета тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.

Ранее генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что Вооруженные силы (ВС) Германии должны быть полностью готовыми к участию в потенциальном конфликте к 2029 году. Отвечая на вопрос о причине выбора данного срока, военный сослался на угрозу якобы возможного нападения России на какую-либо из стран НАТО в этом году.

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