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06:22, 13 апреля 2025Мир

В Германии назвали дату предполагаемой боеготовности немецкой армии

Генинспектор Бройер: ВС Германии должны быть в полной боеготовности к 2029 году
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Германии должны быть полностью готовыми к участию в потенциальном конфликте к 2029 году. Об этом заявил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер в интервью газете Welt.

Отвечая на вопрос о причине выбора данного срока, военный сослался на угрозу якобы возможного нападения России на какую-либо из стран НАТО в 2029 году.

По мнению Бройера, ФРГ готова обучить дополнительно около сотни тысяч солдат в качестве резервистов к концу 2020-х годов.

Между тем, нужную общую численность немецких войск генинспектор оценил в 460 тысяч человек, из которых действующие войска должны быть представлены 200 тысячами человек.

Ранее сообщалось, что коалиция консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии намерена возобновить воинский учет, мониторинг, а также ввести новую модель военной службы.

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