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11:02, 11 апреля 2025Мир

Германия возобновит воинский учет и введет новую модель военной службы

В Германии хотят возобновить воинский учет и ввести новую модель военной службы
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: ANTHONY WALLACE / Pool / Reuters

Коалиция консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии намерена возобновить воинский учет, мониторинг, а также ввести новую модель военной службы. Об этом сообщает газета Welt со ссылкой на исполняющего обязанности министра обороны Бориса Писториуса.

Отмечается, что новая модель будет основана на добровольном участии. По словам Писториуса, в первый год действия новой программы бундесвер рассчитывает принять на службу около 5 тысяч человек дополнительно.

«Как только законодательный процесс будет завершен, мы сможем принять и обучить первых призывников», — сказал он.

И.о. главы Минобороны ФРГ заявил, что Германия намерена играть важную роль в Европе как крупнейший партнер НАТО.

Ранее глава Союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер заявил, что Германии необходимо увеличить численность армии, иначе бундесверу грозит коллапс. По его словам, с 2022 года объем поручений резко вырос, но набор и удержание персонала за этим не поспевают, несмотря на отдельные небольшие успехи.

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