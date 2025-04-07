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12:17, 7 апреля 2025Мир

В Германии предупредили о коллапсе бундесвера

Глава Союза военнослужащих Германии Вюстнер предупредил о коллапсе бундесвера
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Германии необходимо увеличить численность армии, иначе бундесверу грозит коллапс. С таким предупреждением в разговоре с немецким телеканалом Phoenix выступил глава Союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер.

«Все больше задач ложится на все меньшее количество людей — так дальше продолжаться не может. С 2022 года объем поручений резко вырос, но набор и удержание персонала за этим не поспевают, несмотря на отдельные небольшие успехи», — пояснил он.

Ранее обозреватели газеты Der Spiegel заявили об окончании послевоенного периода в Европе. По данным издания, бундесверу в рамках модернизации понадобятся не только деньги и оружие, но и от 50 до 90 тысяч солдат дополнительно.

В марте парламент ФРГ (Бундестаг) 513 голосами против 207 одобрил отмену долговых ограничений на расходы на оборону. Поправки позволяют ослабить «долговой тормоз» — запрет тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.

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