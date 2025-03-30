Немцам сообщили о начале предвоенного периода

Spiegel: Вечный мир оказался иллюзией, в Европе начинается предвоенный период

Послевоенный период в Европе заканчивается, начинается предвоенный — немцам следует быть готовыми к отправке своих детей на войну, пишет портал Der Spiegel. По данным его обозревателей, бундесверу в рамках модернизации понадобятся не только деньги и оружие, но и от 50 до 90 тысяч солдат дополнительно.

«Министр обороны говорит о военном потенциале, министр иностранных дел — об оборонном потенциале. Обсуждается вопрос о восстановлении военной службы. Эта страна изменится», — констатируют журналисты, приходя к выводу о том, что идея вечного мира оказалась иллюзией.

В марте парламент ФРГ (Бундестаг) 513 голосами против 207 одобрил отмену долговых ограничений на расходы на оборону. Поправки позволяют ослабить «долговой тормоз» — запрет тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.

Такие решения ФРГ принимает в контексте украинского конфликта и в ситуации переживаемого наиболее длительного со времен Второй мировой войны периода застоя в экономике. Власти намерены наращивать военные расходы, пытаясь добиться ее восстановления, хотя эксперты предупреждают, что это чревато усилением инфляции, а СМИ в связи с политикой будущего канцлера Фридриха Мерца указывают на опасные исторические параллели.