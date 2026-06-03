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09:29, 3 июня 2026Экономика

Названы необходимые для замещения европейских брендов вин факторы

АВВР: Для замещения вин Франции и Италии необходимы стабильное качество и терпение
Вячеслав Агапов

Фото: Pablo Sanhueza / Reuters

Российским производителям удалось частично заместить вина европейских брендов, но для глобального признания нужны несколько десятилетий последовательного развития. Необходимые для импортозамещения факторы назвали в Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР), сообщает РИА Новости.

В 2025 году производство вина в России превысило 54 миллиона декалитров, а страна вошла в число мировых лидеров по темпам роста отрасли. Отечественные вина конкурируют по качеству, а в некоторых категориях способны соперничать с европейскими аналогами, заявили эксперты.

Вместе с тем для полного импортозамещения требуется время. Чтобы российские вина стали столь же известны в мире, как французские или итальянские, необходимы историческая преемственность, стабильное качество и терпение. Чтобы расширять площади виноградников, развивать питомниководство, продвигать автохтонные сорта и укреплять международный маркетинг, уйдет не один год.

«Виноделие — это отрасль, где репутация создается десятилетиями, а великие терруары и узнаваемые стили формируются поколениями виноделов. У России есть уникальные терруары, талантливые виноделы и разрозненное историческое наследие. Теперь отрасли нужно несколько десятилетий последовательного развития, чтобы превратить национальное виноделие в глобальный бренд», — пояснили в АВВР.

К 2030 году российское вино может занять до 80 процентов рынка. Такой рост доли отечественного продукта предсказали эксперты Роскачества — они полагают, что к 2030 году объем производства вина в стране превысит 650 миллионов литров в год, что позволит занять большую часть рынка. Таких результатов удастся достичь благодаря закладке и вступлению в плодоношение новых виноградников.

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