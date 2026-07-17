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09:03, 17 июля 2026Ценности

Возлюбленный блогерши Лерчек показал ее внешность без парика

Танцор Луис Сквиччиарини показал блогершу Лерчек без парика
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @im__lu_

Возлюбленный блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, танцор Луис Сквиччиарини показал ее внешность без парика. Кадры он опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сначала избранник звезды подарил ей букет пионовидных роз в честь завершения курса химиотерапии. Затем он показал кадры совместного просмотра Чемпионата мира по футболу-2026.

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Так, Чекалина предстала перед камерой с ультракороткой стрижкой, сидя на диване и радуясь победе Аргентины в полуфинальном матче.

Ранее в июле Лерчек запустила бренд одежды на фоне борьбы с четвертой стадией рака. Отмечалось, что в ассортименте марки будут представлены спортивная одежда и нижнее белье.

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