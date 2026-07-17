Возлюбленный блогерши Лерчек показал ее внешность без парика

Танцор Луис Сквиччиарини показал блогершу Лерчек без парика

Возлюбленный блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, танцор Луис Сквиччиарини показал ее внешность без парика. Кадры он опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сначала избранник звезды подарил ей букет пионовидных роз в честь завершения курса химиотерапии. Затем он показал кадры совместного просмотра Чемпионата мира по футболу-2026.

Так, Чекалина предстала перед камерой с ультракороткой стрижкой, сидя на диване и радуясь победе Аргентины в полуфинальном матче.

Ранее в июле Лерчек запустила бренд одежды на фоне борьбы с четвертой стадией рака. Отмечалось, что в ассортименте марки будут представлены спортивная одежда и нижнее белье.