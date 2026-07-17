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09:08, 17 июля 2026Культура

Бузова призналась в любви к Лионелю Месси «с самого детства»

Ольга Бузова заявила, что с детства болеет за футболиста Лионеля Месси
Ольга Коровина

Фото: Brett Davis / IMAGN IMAGES / Reuters

Российская певица Ольга Бузова призналась, что с нетерпением ждет финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Аргентины и Испании. Об этом она рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Во-первых, моя любимая Испания в финале. Как она Францию сделала, люто просто вообще. И Аргентина, и красавчик Месси», — высказалась артистка.

Ольга заявила, что всегда болела за Испанию и ФК «Барселона», а выступавший за клуб аргентинский футболист Лионель Месси является ее любимчиком «с самого детства». По словам певицы, она довольна финалом и будет счастлива при любом исходе матча.

Ранее Бузова в слезах обратилась к поклонникам после операции на ноге. Она призналась, что переоценила свои возможности, и пожаловалась на сильную боль в колене, отечность и плохое самочувствие. По словам исполнительницы, «физически и морально это выносить невозможно».

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