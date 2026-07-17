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Из жизни
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09:05, 17 июля 2026Из жизни

Поймана уникальная рыба-мутант

В США рыбак из Северной Дакоты поймал уникального судака-мутанта
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Outdoor Life / YouTube

Житель американского штата Северная Дакота поймал рыбу-мутанта золотого цвета. Об этом сообщает Outdoor Life.

Уникального светлоперого судака длиной 68,5 сантиметра добыл Итан Беар, который рыбачил с друзьями на озере 10 июля. С утра они успели поймать несколько судаков, но потом стало жарче, и рыба ушла на глубину. С помощью эхолота мужчина заметил рыбу неподалеку, но сначала не очень хотел ловить ее, потому что она казалась слишком маленькой.

В итоге Беар все же решил попытать удачу и забросил удочку. Когда рыба выпрыгнула из воды, рыбаки сразу же заметили, что она необычного ярко-золотого цвета. Беар признался, что они с приятелями даже немного испугались, когда в итоге достали из сачка золотого судака. Рыбак заявил, что у рыбы был так называемый ксантизм — редкое генетическое нарушение пигментации, при котором цвет кожи некоторых животных становится ярко-желтым или оранжевым.

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Сначала Беар хотел сделать чучело из уникальной рыбы, но в итоге сфотографировал ее и отпустил. Теперь он собирается заказать ее копию, чтобы поставить на полку дома.

Ранее сообщалось, что в США маленький мальчик поймал тупорылого панцирника длиной 77,4 сантиметра и установил уникальный рекорд штата Миннесота. Достижения по ловле этого вида начали фиксировать в 2024 году, и школьник стал первым рекордсменом.

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