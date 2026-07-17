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09:13, 17 июля 2026Интернет и СМИ

Участница реалити-шоу заснула в неожиданном месте и довела зрителей до истерики

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ITV2

Участница популярного британского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Анжелиста Гунда рассмешила зрителей, заснув в неожиданном месте на вилле. Об этом сообщает The Sun.

Когда участники проекта готовились ко сну в своих постелях, Гунда внезапно задремала на полке в шкафу. Отмечается, что перед этим у нее был насыщенный день: партнер Симба Кудива признался ей в любви, она ответила взаимностью. «Рядом с ним я чувствую себя в безопасности. Даже несмотря на все трудности и невзгоды, я чувствую, что наша связь не ослабла», — сказала героиня шоу о возлюбленном.

То, что Гунда заснула в шкафу после откровенного разговора с бойфрендом, довело поклонников программы до истерики. «Это уморительно», — написал пользователь соцсети X с ником Markey. «Она прячется от чрезмерного внимания Симбы», — пошутила @szvnjs. «Я все время умираю со смеху из-за нее», — призналась пользовательница с ником Dz_bene.

Ранее сообщалось, что зрители раскритиковали участника «Острова любви» Опе Сованде из-за интимного признания в эфире. Они потребовали выгнать его из шоу.

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