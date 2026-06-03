Артиллеристы «Севера» за ночь накрыли множество пунктов управления БПЛА и технику ВСУ

Артиллеристы «Севера» за ночь уничтожили 60 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Более 60 украинских солдат уничтожены российскими артиллерийскими расчетами за ночь в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщил РИА Новости источник в группировке войск «Север».

«Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" в темное время суток выполнили более 370 огневых задач, из них свыше 60 в рамках контрбатарейной борьбы, — рассказал собеседник агентства. — В результате нанесения огневых ударов уничтожено 60 солдат ВСУ, пушка-гаубица Д-20, САУ 2С1 "Гвоздика", САУ "Паладин", 120-миллиметровый миномет».

По данным источника, также ликвидированы 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 12 единиц бронированной автомобильной техники противника.

Ранее стало известно, что Киев решил расположить под Сумами личный состав ВСУ и выбрал для этих целей многоквартирные жилые дома. По информации источников, украинские войска все активнее размещают личный состав в жилых массивах.