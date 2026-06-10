Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:08, 10 июня 2026Бывший СССР

Стало известно об отсутствии у ВСУ питьевой воды около одного населенного пункта

Марочко: ВСУ в Харьковской области из-за ударов БПЛА роют колодцы, чтобы добыть воду
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные в районе Глушковки Харьковской области, столкнулись с острой нехваткой продовольствия и питьевой воды из-за действий российских дроноводов.

По его словам, российские войска фактически блокировали снабжение украинской группировки юго-восточнее этого населенного пункта.

В поисках воды украинские военные вынуждены рыть колодцы в низинах. Однако те, кто находится на возвышенностях, для того чтобы напиться, вынуждены преодолевать около двух километров под огнем и ударами дронов.

Ранее стало известно, что находящиеся в Красноармейске (украинское название — Покровск) солдаты ВСУ голодают и не имеют доступа к питьевой воде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина ударила ракетами по российскому городу в тысяче километров от границы

    Власти крупного российского портового города предупредили о возможном ударе ВСУ с моря

    Бойфренд расправился с королевой красоты и выбросил ее на помойку

    Ответ вора в законе на вопрос о его принадлежности к касте попал на видео

    Бывшая жена Михаила Галустяна снялась в бикини и восхитила пользователей сети

    Тревел-блогер описал кухню в Индии фразой «карри, выглядящие как понос»

    Губернатор рассказал об увеличении числа наемников ВСУ у Херсона

    Найден способ обнаружить рак без биопсии

    Губернатор сделал заявление после удара ВСУ по одному из главных символов Севастополя

    В МИД России озвучили претензии к выборам в Армении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok