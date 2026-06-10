Стало известно об отсутствии у ВСУ питьевой воды около одного населенного пункта

Марочко: ВСУ в Харьковской области из-за ударов БПЛА роют колодцы, чтобы добыть воду

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные в районе Глушковки Харьковской области, столкнулись с острой нехваткой продовольствия и питьевой воды из-за действий российских дроноводов.

По его словам, российские войска фактически блокировали снабжение украинской группировки юго-восточнее этого населенного пункта.

В поисках воды украинские военные вынуждены рыть колодцы в низинах. Однако те, кто находится на возвышенностях, для того чтобы напиться, вынуждены преодолевать около двух километров под огнем и ударами дронов.

Ранее стало известно, что находящиеся в Красноармейске (украинское название — Покровск) солдаты ВСУ голодают и не имеют доступа к питьевой воде.