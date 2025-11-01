Бывший СССР
Пленный боец рассказал о голодании ВСУ в Красноармейске

Пленный боец ВСУ Кревенко: ВСУ в Красноармейске голодают и пьют дождевую воду
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Находящиеся в Красноармейске (украинское название — Покровск) солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) голодают и не имеют доступа к питьевой воде. Об этом рассказал пленный боец украинской армии Вячеслав Кревенко, передает ТАСС.

«Голодали постоянно. Воды впритык, жажда постоянная (...). Голод постоянный и жажда. Воду собирали во время дождя», — рассказал пленный.

По его словам, в городе нет и медикаментов, а эвакуация, включая раненых, не проводилась. Командир, как добавил пленный, бросил, а на позициях находились «деды и пенсионеры».

Ранее украинское издание Hromadske со ссылкой на слова находящихся в Красноармейске военнослужащих сообщило, что российские войска контролируют 60 процентов территории города, а ситуация для подразделений ВСУ крайне плохая.

