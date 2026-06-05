Возможность возвращения немецких брендов в Россию в ближайшие пять лет оценили

Шепп: Возвращение немецких брендов в Россию в ближайшие пять лет маловероятно

Возвращение немецких брендов в Россию в ближайшие пять лет маловероятно. С такой оценкой выступил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп в интервью корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«[В 2022 году] большая часть компаний и брендов наверняка жалели, что быстро покинули российский рынок», — признал при этом председатель ВТП.

Шепп прокомментировал опрос работающих в России немецких компаний о намерении продолжать бизнес в стране и скептически оценил возможность возвращения ушедших брендов в ближайшие годы. По его мнению, «очень многое» в этом вопросе зависит от геополитической обстановки, включая от урегулирования конфликта на Украине.

«Чем более стабильным будет мир [на Украине], тем больше компаний вернутся», — предположил он.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель пожалела об отказе от энергоресурсов из России. Политик призвала остановить «провальный эксперимент по энергетическому переходу».