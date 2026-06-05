Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:05, 5 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Возможность возвращения немецких брендов в Россию в ближайшие пять лет оценили

Шепп: Возвращение немецких брендов в Россию в ближайшие пять лет маловероятно
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Возвращение немецких брендов в Россию в ближайшие пять лет маловероятно. С такой оценкой выступил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп в интервью корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«[В 2022 году] большая часть компаний и брендов наверняка жалели, что быстро покинули российский рынок», — признал при этом председатель ВТП.

Шепп прокомментировал опрос работающих в России немецких компаний о намерении продолжать бизнес в стране и скептически оценил возможность возвращения ушедших брендов в ближайшие годы. По его мнению, «очень многое» в этом вопросе зависит от геополитической обстановки, включая от урегулирования конфликта на Украине.

«Чем более стабильным будет мир [на Украине], тем больше компаний вернутся», — предположил он.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель пожалела об отказе от энергоресурсов из России. Политик призвала остановить «провальный эксперимент по энергетическому переходу».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День третий. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    Нынешнее состояние российской экономики оценили

    Названо главное условие развития ключевой российской отрасли

    Сергей Лавров

    Лавров высказался о последствиях вступления Грузии в Евросоюз

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Глава МИД Германии обратился к Путину

    Мужчина спас двух человек ценой собственной жизни и еще пятерых после смерти

    В Москве расправились с беременной девушкой

    Назван один из главных рисков для российской экономики

    Россиянам назвали разрушающие зубы неожиданные продукты

    В российском городе бродячая собака разорвала лицо восьмилетнему ребенку в школьном дворе

    Найден необычный способ ускорить интернет на компьютере

    Ида Галич объяснила резкое изменение стиля

    Россиянка описала отдых во Вьетнаме фразой «море стало разочарованием»

    В Кремле ответили на вопрос о поездке Путина на Чемпионат мира по футболу в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok