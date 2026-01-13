В Германии пожалели об отказе от энергоресурсов из России

Вайдель: нехватка энергоресурсов из РФ приводит к краху всей бизнес-модели ФРГ

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что нехватка энергоресурсов из России приводит к краху всей бизнес-модели ФРГ. Об этом сообщает ТАСС.

Она призвала остановить «провальный эксперимент по энергетическому переходу». «Мы [АдГ] выступаем за доступную энергию за счет возвращения к атомной энергетике, и прежде всего, нам нужны доступные ресурсы, газ и нефть, которые мы можем получать из России», — сказала политик.

По словам Вайдель, благодаря низким затратам на энергию Германия могла производить автомобили, а химическая промышленность страны была крупнейшей.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что резкое снижение поставок российских энергоресурсов в Европейский союз ударило по промышленному потенциалу европейских стран и привело к росту цен на внутреннем рынке ЕС.