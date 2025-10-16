Путин назвал главные последствия отказа Европы от российских энергоресурсов

Путин: Отказ от российских энергоресурсов бьет по промышленности и ценам в ЕС

Резкое снижение поставок российских энергоресурсов в Европейский союз (ЕС) ударило по промышленному потенциалу европейских стран и привело к росту цен на внутреннем рынке ЕС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели. Слова главы государства приводит ТАСС.

На этом фоне, отметил он, товары европейских производителей стали постепенно утрачивать конкурентоспособность на глобальном рынке. Все вышеперечисленные факторы негативно влияют на экономическое развитие региона, резюмировал Путин.

Если до начала боевых действий на Украине европейские компании и предприятия активно использовали относительно дешевые российские нефть и газ, то теперь у них такой возможности больше нет, добавил президент. Все это в итоге сказывается на объемах промышленного производства в ЕС. По данным Евростата, напомнил Путин, в июле 2025-го показатель в регионе оказался на 1,2 процента ниже в сравнении с тем же периодом 2021-го. Одним из главных пострадавших, заявил он, стала Германия, где промпроизводство за это время просело на 6,6 процента.

Добавляют проблем европейским производителям и повышенные импортные пошлины США, утвержденные главой Белого дома Дональдом Трампом. Это обстоятельство ударило в том числе по крупнейшей экономике еврозоны. Экспорт продукции из Германии в США падает пятый месяц подряд. По итогам августа показатель сократился на 2,5 процента. От снижения поставок на американский рынок больше всего пострадал немецкий автопром. США являются для них крупнейшим партнером наряду с Китаем. Рассчитывать же на скорое оживление экономики ФРГ без проведения необходимых реформ не приходится, посетовала глава немецкого Минэка Катерина Райхе.