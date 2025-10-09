Крупнейшая экономика Европы столкнулась с усугублением кризиса

Destatis: Экспорт продукции из Германии в США падает пятый месяц подряд

По итогам августа 2025 года суммарные объемы экспорта продукции из Германии в США сократились на 2,5 процента в сравнении с июльским показателем, негативная динамика фиксируется пятый месяц подряд. Об усугублении кризиса в ФРГ, считающейся крупнейшей экономикой еврозоны, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федерального статистического бюро (Destatis).

Американский рынок сбыта является для немецких производителей одним из главных экспортных направлений. Поставки продукции падают на фоне ужесточения таможенной политики властей США. Повышение импортных пошлин на ряд ключевых для Германии товаров бьет по ключевым отраслям экономики ФРГ, в первую очередь, по автомобильной промышленности.

Несмотря на это, Соединенные Штаты по-прежнему остаются для Германии важнейшим торгово-экономическим партнером, отметили в немецком ведомстве. В последний летний месяц местные производители отправили на американский рынок товаров на общую сумму в 10,9 миллиарда евро. Впрочем, достигнутый результат оказался минимальным с ноября 2021 года, тогда немецкий экспорт оценивался в 10,3 миллиарда, заключили в статслужбе ФРГ.

Ранее о негативных последствиях пошлин Трампа на немецкую экономику заявил научный директор Института макроэкономики и исследований экономических циклов (IMK) Фонда Ханса Беклера Себастьян Дуллиен. Из-за агрессивной таможенной политики США, посетовал он, положительный торговый баланс (разница между стоимостью экспорта и импорта) ФРГ стал падать. Наиболее существенным по итогам первых семи месяцев 2025 года оказалось падение немецкого экспорта в США и Китай — двух главных экономических партнеров Германии. Без проведения реформ, полагает глава Минэка ФРГ Катерина Райхе, добиться роста национального ВВП Берлину будет крайне трудно.