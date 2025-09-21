Мир
В Германии заявили о резком падении экспорта

Экономист Дуллиен: Германия серьезно пострадала от геополитических сдвигов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: nitpicker / Shutterstock / Fotodom

В Германии положительный торговый баланс падает из-за геополитических сдвигов и агрессивных действий США и Китая. Такое объяснение резкого снижения экспорта нашел научный директор Института макроэкономики и исследований экономических циклов (IMK) Фонда Ханса Беклера Себастьян Дуллиен, пишет stem.de.

По данным Федерального статистического ведомства, с января по июль внешнеторговый баланс страны ухудшился на 21,2 процента. Падение объяснялось снижением объемов экспорта и ростом импорта из нескольких стран. Наиболее существенным были падение экспорта в США и Китай, а также рост объемов импорта из этих стран.

Дуллиен полагает, что эти данные по внешней торговле показывают, насколько серьезно экономика Германии пострадала от текущих геоэкономических сдвигов. «За этими событиями стоят агрессивные действия Китая и США в области промышленной и торговой политики», — заявил экономист.

Эксперт пояснил, что США выбрали стратегию пошлин, а Китай годами добивался доминирования в ключевых секторах экономики.

Ранее министр экономики страны Катерина Райхе назвала экономическую ситуацию в стране серьезной. Она заявила, что для роста ВВП нужны реформы, но на их реализацию потребуется время.

    В Германии заявили о резком падении экспорта

