13:49, 21 сентября 2025Мир

Немецкий министр признала серьезную ситуацию в экономике Германии

Министр экономики Райхе: Немецкая экономика находится в фазе отсутствия роста
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)
Катерина Райхе

Катерина Райхе. Фото: Christian Mang / Reuters

С 2019 года экономика Германии находится в фазе отсутствия роста, заявила министр экономики страны Катерина Райхе. В интервью газете Bild она признала серьезную ситуацию в экономическом секторе.

«Ситуация серьезная. У нас сейчас три миллиона безработных. С 2019 года мы находимся в фазе отсутствия роста», — сообщила министр. Она также напомнила, что немецкие производители несут высокие расходы на энергоносители и «очень-очень высокие» издержки на сотрудников, помимо выплат заработной платы.

По мнению Райхе немецкая экономика нуждается в оздоровлении, но на проведение реформ потребуется время. Кроме того, она указала на недостаток инвестиций в экономику Германии. Этот фактор, по ее мнению, станет определяющим на ближайшие 20 и более лет.

Ранее ведущие экономические исследовательские институты ФРГ снизили свои экономические прогнозы на 2025 год. Теперь ожидается, что рост ВВП Германии в этом году составит 0,1-0,2 процента.

Кроме того, в этом году Германия не смогла избежать роста инфляции. К августу этот показатель достиг 2,2 процента.

