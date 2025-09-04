Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:49, 4 сентября 2025Экономика

Надежды ведущей экономики Европы на рост улетучились

Handelsblatt: В Германии попрощались с надеждами на экономический рывок
Кирилл Луцюк

Фото: Staff / Reuters

Обещанный канцлером Германии Фридрихом Мерцем «экономический поворот» становится все более отдаленной перспективой. Об этом сообщило издание Handelsblatt.

Основанием для таких выводов стала новость о том, что ведущие экономические исследовательские институты ФРГ снизили свои экономические прогнозы на 2025 год. Кильский институт мировой экономики ожидает, что рост валового внутреннего продукта составит всего 0,1 процента. Институт экономических исследований имени Лейбница в Эссене, Институт Ifo в Мюнхене и Институт экономических исследований в Галле прогнозируют рост на 0,2 процента.

Хотя о рецессии речи не идет, новые прогнозы не оставляют надежд на усиление динамики. Это плохие новости для правительства Германии, руководитель которого обещал «экономический поворот» и назвал возвращение к росту важнейшей целью. Пока ВВП Германии находится на уровне 2019 года.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

По информации Федерального статистического бюро ФРГ, экономика Германии не смогла избежать продолжающегося роста инфляции. Ее уровень в августе 2025 года составит 2,2 процента. Относительно июля потребительские цены вырастут на 0,1 процента. Без учета цен на продукты питания и энергоносители уровень инфляции составит 2,7 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушел из жизни Джорджо Армани

    На Западе заявили о возможности приезда Зеленского в Москву

    В российском регионе членов преступной группы «Сельмаш» приговорили к большим срокам

    Зеленский раскрыл подробности заседания «коалиции желающих»

    Дуров рассказал Маску о беспричинных нападениях Запада на славян

    Неуловимые воры проникли в магазин с помощью бензопилы и украли 218 миллионов рублей

    Кадыров сообщил о присвоении «дорогому брату» звания генерал-лейтенанта

    Беременная россиянка обманула соседок по палате в перинатальном центре на миллионы рублей

    Новый дрон «Ветер-Х» представили на ВЭФ

    Военблогеры отметили странности в сообщениях о диверсантах в 250 километрах от Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости