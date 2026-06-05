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07:40, 5 июня 2026Интернет и СМИЭксклюзив

Ида Галич высказалась о переменах в КВН словами «чуть не потеряли культурный код»

Блогерша Ида Галич заявила, что КВН не изменился, когда это было необходимо
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Блогерша Ида Галич высказалась о переменах в КВН. В интервью корреспонденту «Ленты.ру» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) она порассуждала, что из-за их отсутствия россияне «чуть не потеряли культурный код».

«Мне очень жалко, что КВН в свое время не модернизировался и не трансформировался, когда так сильно это было необходимо. Они просто чуть увязли без перемен, и мы чуть не потеряли свой культурный код. (...) Мне было очень жалко, что в какой-то момент не пересобрались ребята», — заявила Галич. При этом, по ее словам, сейчас в КВН все же происходят перемены.

Также блогерша назвала КВН школой жизни. Она объяснила, что телеигра учит творческих людей реагировать на непредвиденные обстоятельства и действовать быстро. «Ты учишься писать, ты учишься придумывать новое в ночь перед выступлением, когда у тебя полностью снесли всю приветку (конкурс «Приветствие», одно из творческих испытаний в КВН — прим. «Ленты.ру»)», — добавила Галич.

Ранее юморист Данияр Джумадилов признался, что столкнулся с ментальными проблемами после КВН. Он вспомнил, что у него были панические атаки.

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