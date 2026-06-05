Ида Галич высказалась о переменах в КВН словами «чуть не потеряли культурный код»

Блогерша Ида Галич заявила, что КВН не изменился, когда это было необходимо

Блогерша Ида Галич высказалась о переменах в КВН. В интервью корреспонденту «Ленты.ру» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) она порассуждала, что из-за их отсутствия россияне «чуть не потеряли культурный код».

«Мне очень жалко, что КВН в свое время не модернизировался и не трансформировался, когда так сильно это было необходимо. Они просто чуть увязли без перемен, и мы чуть не потеряли свой культурный код. (...) Мне было очень жалко, что в какой-то момент не пересобрались ребята», — заявила Галич. При этом, по ее словам, сейчас в КВН все же происходят перемены.

Также блогерша назвала КВН школой жизни. Она объяснила, что телеигра учит творческих людей реагировать на непредвиденные обстоятельства и действовать быстро. «Ты учишься писать, ты учишься придумывать новое в ночь перед выступлением, когда у тебя полностью снесли всю приветку (конкурс «Приветствие», одно из творческих испытаний в КВН — прим. «Ленты.ру»)», — добавила Галич.

Ранее юморист Данияр Джумадилов признался, что столкнулся с ментальными проблемами после КВН. Он вспомнил, что у него были панические атаки.