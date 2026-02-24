Реклама

Популярный в России комик рассказал о психической болезни после КВН

Комик Джумадилов заявил, что столкнулся с паническими атаками после КВН
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: страница «Макарена (50 вопросов)» во Вконтакте

Популярный в России комик из Казахстана Данияр Джумадилов заявил, что после участия в КВН столкнулся с паническими атаками. Об этом он рассказал блогеру Карену Адамяну, видео вышло во «ВКонтакте».

«После КВН я болел. Психическая болезнь у меня была», — отметил юморист. Он уточнил, что в то время постоянно испытывал сильный страх. «Ты боишься идти спать, ты боишься просыпаться, ты боишься умываться, ты боишься в зеркало смотреть в свои глаза. Мне было страшно от всего, что происходит», — описал Джумадилов свое состояние.

Как добавил комик, он не понимал, что с ним происходит, и нередко просил совета у близких. По его словам, лечение от панических атак заняло два года. Звезда КВН также предположил, что то состояние могло быть связано с новым этапом в его жизни.

Ранее участница команды КВН «Оборович» Валентина Федосова заявила, что из-за участия в КВН могут быть панические атаки. Она назвала телеигру «вредным для организма предприятием».

