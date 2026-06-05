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07:43, 5 июня 2026Россия

Система ПВО уничтожила третий летевший на Москву БПЛА

Мэр Собянин: Система ПВО уничтожила третий летевший на Москву украинский БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила третий летевший на Москву украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

О каких-либо разрушениях на земле Собянин не сообщил.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал в блоге мэр.

Ранее в Госдуме раскрыли способ остановить удары ВСУ по России. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что число прилетов по российской территории будет только увеличиваться, пока страна всерьез не возьмется за уничтожение украинской индустрии дронов.

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