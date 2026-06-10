Опасность тополиного пуха для автомобилей оценили

Эксперт ФАР Ашурков: Загрязнение тополиным пухом может вывести из строя двигатель авто

Загрязнение тополиным пухом радиатора автомобиля может привести к тому, что его двигатель перегреется и будет выведен из строя. О такой опасности пуха для машин рассказал эксперт Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков, его цитирует ТАСС.

«Когда [пух] смешивается с водой и грязью, то получается такая непроницаемая пленка. Соты радиатора не пропускают воздух, и двигатель недостаточно охлаждается. Нужно хотя бы раз в год промывать радиатор, тогда он не будет успевать забиваться», — рекомендовал специалист.

По его словам, если игнорировать чистоту системы охлаждения, особенно в жару и в условиях пробок, можно попасть на серьезные финансовые затраты. Критический перегрев двигателя потребует капитального ремонта, а именно замены поршневых колец, маслосъемных колпачков и даже проточки цилиндров.

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