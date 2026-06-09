Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
09:25, 9 июня 2026Авто

В Госдуме предложили отменить один штраф для водителей

В Госдуме предложили отменить штраф за забытые водительские права
Виктория Клабукова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россиян захотели освободить от уплаты штрафа за забытые водительские права. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Его слова приводит ТАСС.

Соответствующее обращение депутат направил министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. По мнению Слуцкого, в России необходимо упразднить штраф за забытые водительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля или полис ОСАГО. Главным аргументом в этом случае является наличие цифровых сервисов и электронных баз, по которым сотрудники Госавтоинспекции могут оперативно сверить данные об автовладельце.

Однако действующее законодательство не различает умышленное нарушение и обычную забывчивость, из-за чего водитель, который оставил права дома, несет ту же ответственность, что и человек, который их не получил вовсе. При этом размер штрафа составляет 500 рублей. Кроме того, нельзя забывать и о случаях, когда забывчивость автовладельца становится для сотрудника ГИБДД поводом потребовать взятку. Отмена штрафа позволит снизить нагрузку на добросовестных автомобилистов, сократить количество административных дел и уменьшить коррупционные риски при проверках, уверен Слуцкий.

Если же водитель ездит с просроченными правами, ему грозит штраф суммой до 15 тысяч рублей. Обновить водительские права необходимо при смене персональных данных, в случае их утери, а также при выявлении новых медицинских показаний к управлению транспортным средством.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв машины с водителем в Подмосковье попал на видео

    Дмитриев прокомментировал протесты против Мерца

    Эвелина Бледанс рассказала о живущем в Израиле сыне

    Цены на вторичку в России встали

    Apple ускорила старые iPhone

    Готовивший теракт в российской колонии признался и раскаялся на видео

    В сети обсудили пляжные фото 45-летней Кати Гордон

    «Сан-Антонио» обыграл «Нью-Йорк» и сократил отставание в финале НБА

    Рехаб под Москвой обвинили в издевательствах

    Судно с российским туристом затонуло у берегов острова в Индонезии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok