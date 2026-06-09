В Госдуме предложили отменить один штраф для водителей

В Госдуме предложили отменить штраф за забытые водительские права

Россиян захотели освободить от уплаты штрафа за забытые водительские права. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Его слова приводит ТАСС.

Соответствующее обращение депутат направил министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. По мнению Слуцкого, в России необходимо упразднить штраф за забытые водительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля или полис ОСАГО. Главным аргументом в этом случае является наличие цифровых сервисов и электронных баз, по которым сотрудники Госавтоинспекции могут оперативно сверить данные об автовладельце.

Однако действующее законодательство не различает умышленное нарушение и обычную забывчивость, из-за чего водитель, который оставил права дома, несет ту же ответственность, что и человек, который их не получил вовсе. При этом размер штрафа составляет 500 рублей. Кроме того, нельзя забывать и о случаях, когда забывчивость автовладельца становится для сотрудника ГИБДД поводом потребовать взятку. Отмена штрафа позволит снизить нагрузку на добросовестных автомобилистов, сократить количество административных дел и уменьшить коррупционные риски при проверках, уверен Слуцкий.

Если же водитель ездит с просроченными правами, ему грозит штраф суммой до 15 тысяч рублей. Обновить водительские права необходимо при смене персональных данных, в случае их утери, а также при выявлении новых медицинских показаний к управлению транспортным средством.