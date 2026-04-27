Водителям напомнили о наказании за просроченные права

За вождение с просроченными правами грозит штраф до 15 тысяч рублей

Если у водителя истекли автомобильные права, и он их не поменял, за это полагается штраф до 15 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД.

Документ меняется не только по истечении срока годности. Поменять права также необходимо при смене персональных данных и в случае, если они были потеряны или украдены. Кроме того, права нужно обязательно заменить при подтверждении наличия у водителя автомобиля изменений в состоянии здоровья, в том числе ранее не выявлявшихся медицинских показаний к управлению транспортным средством.

Ранее член Ассоциации юристов России Карина Асанова предупреждала, что за езду на зимней резине в теплое время года грозит штраф. Нарушения регулируются частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Так, летние шины нельзя использовать в зимний период (с декабря по февраль), а зимние шипованные — с июня по август. Штраф составляет 500 рублей.

В свою очередь, автомобильный эксперт Дмитрий Попов предупреждал о неожиданном штрафе из-за несовершенства дорожных камер. Если пассажир во время движения праворульного автомобиля говорит по телефону, то камера может выписать штраф, ошибочно приняв его за водителя.