Россиян предупредили о неожиданном штрафе из-за несовершенства дорожных камер

Эксперт Попов: Водителей праворульных машин могут оштрафовать из-за пассажиров

Дорожные камеры фото- и видеофиксации нарушений способны перепутать пассажира праворульной машины с водителем, заявил RT автомобильный эксперт Дмитрий Попов. Если пассажир во время движения такого автомобиля говорит по телефону, то камера может выписать штраф, ошибочно приняв его за водителя.

Эксперт пояснил, что в российских регистрационных реестрах не фиксируется расположение руля — справа он или слева. «Поэтому камера запросто может и будет выписывать штрафы», — подытожил он.

Ранее стало известно, что житель Подмосковья будет обращаться в суд с требованием к дилеру вернуть деньги за непредсказуемый автомобиль. Из-за неисправной электроники машина едва не спровоцировала серьезную аварию на высокой скорости. Мужчина приобрел Changan у официального продавца в Зеленограде за 2,7 миллиона рублей. Спустя год владелец обнаружил, что автомобиль ведет себя крайне опасно: сам тормозит и останавливается посреди дороги на большой скорости, подавая сигнал о мнимой угрозе столкновения.