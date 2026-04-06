Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
15:45, 6 апреля 2026

Россиян предупредили о неожиданном штрафе из-за несовершенства дорожных камер

Эксперт Попов: Водителей праворульных машин могут оштрафовать из-за пассажиров
Марина Аверкина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Дорожные камеры фото- и видеофиксации нарушений способны перепутать пассажира праворульной машины с водителем, заявил RT автомобильный эксперт Дмитрий Попов. Если пассажир во время движения такого автомобиля говорит по телефону, то камера может выписать штраф, ошибочно приняв его за водителя.

Эксперт пояснил, что в российских регистрационных реестрах не фиксируется расположение руля — справа он или слева. «Поэтому камера запросто может и будет выписывать штрафы», — подытожил он.

Ранее стало известно, что житель Подмосковья будет обращаться в суд с требованием к дилеру вернуть деньги за непредсказуемый автомобиль. Из-за неисправной электроники машина едва не спровоцировала серьезную аварию на высокой скорости. Мужчина приобрел Changan у официального продавца в Зеленограде за 2,7 миллиона рублей. Спустя год владелец обнаружил, что автомобиль ведет себя крайне опасно: сам тормозит и останавливается посреди дороги на большой скорости, подавая сигнал о мнимой угрозе столкновения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok