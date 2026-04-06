Владелец «китайца» собрался идти в суд из-за непредсказуемого автомобиля

Житель Подмосковья требует с дилера почти 3 миллиона рублей за «опасный» Changan

Житель Подмосковья собрался обращаться в суд с требованием к дилеру вернуть деньги за непредсказуемый автомобиль. Из-за неисправной электроники машина едва не спровоцировала серьезную аварию на высокой скорости, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, мужчина приобрел Changan (модель не сообщается) у официального продавца в Зеленограде за 2,7 миллиона рублей. Спустя год владелец обнаружил, что автомобиль ведет себя крайне опасно: сам тормозит и останавливается посреди дороги на большой скорости, подавая сигнал о мнимой угрозе столкновения.

Однажды едва не случилось реальное ДТП — машина резко затормозила, когда водитель двигался со скоростью около 120 километров в час по Московской кольцевой автомобильной дороге. Только благодаря мгновенной реакции владельца странной машины трагедии удалось избежать.

Но это не все претензии к транспортному средству. Автовладелец сообщил о сбое мультимедийной системы. Она выводит всю информацию исключительно на китайском языке, включая радиопередачи. Сброс параметров проблему не решил. Кроме того, щетки стеклоочистителя при работе ударяют по стойке кузова, который, к слову, по документам оцинкованный, но при этом на нем появилась коррозия.

Хозяин проблемной машины обратился в сервисный центр, но и там не решили проблемы. Тогда мужчина обратился к независимым экспертам, которые признали Changan бракованным из‑за множества дефектов.

