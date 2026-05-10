01:17, 11 мая 2026Мир

Трамп заявил о договоренности по пяти заключенным с Россией и Белоруссией

Марина Совина
Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон договорился об освобождении трех поляков и двух молдаван из белорусского и российского заключения. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключения», — сообщил он.

Трамп также выразил благодарность президенту Белоруссии Александра Лукашенко за сотрудничество и дружбу на фоне заявления об освобождении заключенных.

Ранее Трамп призвал Москву и Киев с просьбой провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000». По его словам, он лично обратился к главам России и Украины.

