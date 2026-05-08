21:18, 8 мая 2026Мир

Трамп обратился к России и Украине с призывом обменять пленных «1000 на 1000»
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский президент Дональд Трамп обратился к Москве и Киеву с просьбой провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Это прекращение огня будет включать приостановку всех боевых действий, а также обмен пленными — по 1000 человек с каждой стороны», — отметил политик. По его словам, он лично обратился к главам России и Украины.

8 мая в 0:00 по московскому времени вступило в силу объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в Минобороны, Россия прекратила боевые действия в зоне СВО. При этом, по данным ведомства, ВСУ нарушили объявленный режим более тысячи раз.

