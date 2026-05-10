15:38, 10 мая 2026

Иран передал Пакистану ответ на предложение США о мире

Маргарита Щигарева
Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Иран передал Пакистану ответ на недавнее предложение США по окончанию конфликта. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает агентство IRNA.

«Иран официально представил пакистанским посредникам свой ответ на последнее предложение США, направленное на окончание агрессивной войны против страны», — говорится в публикации. Отмечается, что об этом агентству сообщил информированный источник.

Согласно предложенному мирному плану, текущая стадия переговоров сфокусирована исключительно на прекращении боевых действий в регионе, добавили в агентстве.

Ранее о предложении Вашингтона Тегерану высказался глава Госдепартамента США Марко Рубио. По его словам, Белый дом надеется на начало серьезного процесса переговоров.

Перед этим агентство Tasnim назвало причину задержки ответа Ирана на предложение США о мире. Утверждалось, что в соглашении присутствуют некоторые неприемлемые условия.

