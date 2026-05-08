15:49, 8 мая 2026

Глава Госдепа выступил с заявлением по Ирану

Рубио: США должны получить ответ от Ирана на предложение о прекращении войны
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

США должны уже в ближайшее время получить ответ от Ирана на предложение о прекращении войны. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Reuters.

«Посмотрим, какой последует ответ. Мы надеемся, что это поможет нам начать серьезный процесс переговоров», — подчеркнул политик.

По словам главы Госдепа, Тегеран должен ответить на предложение Вашингтона уже 8 мая.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом уверен в наступлении «самого близкого момента» для заключения соглашения с Ираном об окончании боевых действий.

