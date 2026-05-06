Раскрыта причина задержки ответа Ирана на предложение США о мире

Tasnim: Иран не дал ответ на предложение США из-за неприемлемых пунктов

Иран пока не направил официальный ответ на последнее предложение США о мирном урегулировании конфликта из-за некоторых непримлемых условий в соглашении. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник.

«Иран еще не дал официального ответа на последний американский текст, содержащий некоторые неприемлемые пункты», — сказано в сообщении.

По словам собеседника агентства, сообщения американских СМИ о скором соглашении носят скорее пропагандистский характер и могут быть направлены на оправдание недавних действий президента США Дональда Трампа. При этом уточняется, что в дальнейшем Иран намерен передать свой ответ на предложение США через Пакистан.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом уверен в наступлении «самого близкого момента» для заключения соглашения с Ираном об окончании боевых действий.

До этого Трамп объявил о кратковременной приостановке миссии «Проект Свобода». По его словам, США прекратят проводить суда через Ормузский пролив до завершения переговоров с Ираном.