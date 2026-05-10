Жена олимпийского чемпиона выставила на продажу его медали

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Аблязин захотел продать медали

Жена олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Дениса Аблязина выставила на продажу его медали. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Супруга спортсмена Виктория выставила на продажу золотую и две серебряных медали Универсиады в Казани 2013 года, а также золотую награду Олимпиады в Токио, три серебряных и две бронзовых медали Игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Награды с Универсиады оценены в шесть миллионов рублей. За золото токийской Олимпиады Аблязина просит 100 миллионов. Серебряные награды стоят от 30 до 50 миллионов, бронза продается за 15. Таким образом, максимальная выручка от продажи награды может составить 308 миллионов рублей.

Ранее житель Тюмени выставил на продажу медаль от президента России Владимира Путина ради трактора. Тогда он оценил ее в 450 тысяч рублей. Россиянин был награжден медалью «За строительство Крымского моста».