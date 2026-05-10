Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
15:28, 10 мая 2026Спорт

Жена олимпийского чемпиона выставила на продажу его медали

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Аблязин захотел продать медали
Владислав Уткин
Владислав Уткин
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Денис Аблязин

Денис Аблязин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Жена олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Дениса Аблязина выставила на продажу его медали. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Супруга спортсмена Виктория выставила на продажу золотую и две серебряных медали Универсиады в Казани 2013 года, а также золотую награду Олимпиады в Токио, три серебряных и две бронзовых медали Игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Награды с Универсиады оценены в шесть миллионов рублей. За золото токийской Олимпиады Аблязина просит 100 миллионов. Серебряные награды стоят от 30 до 50 миллионов, бронза продается за 15. Таким образом, максимальная выручка от продажи награды может составить 308 миллионов рублей.

Ранее житель Тюмени выставил на продажу медаль от президента России Владимира Путина ради трактора. Тогда он оценил ее в 450 тысяч рублей. Россиянин был награжден медалью «За строительство Крымского моста».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле обратились к Армении после антироссийских слов Зеленского в Ереване

    В немецкой оппозиции оценили инициативу Путина по переговорам

    В МИД Армении высказались о выборе между ЕС и ЕАЭС

    «Человек-лавандовый раф» попал в базу «Миротворца»

    Евродепутат от Румынии разорвала флаг Евросоюза

    Орбан дал совет новому правительству Венгрии

    Ушаков указал на невозможность прогресса в переговорах по Украине без одного условия

    В Словакии соберут срочное совещание по нефтепроводу «Дружба» после визита Фицо в Москву

    Иран передал Пакистану ответ на предложение США о мире

    Раскрыты неочевидные причины сильных отеков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok