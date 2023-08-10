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17:45, 10 августа 2023Ценности

Россиянин выставил на продажу медаль от Путина ради трактора

Россиянин выставил на продажу медаль от Путина за 450 тысяч рублей ради трактора

Фото: Globallookpress.com

Житель Тюмени выставил на продажу медаль от президента России Владимира Путина ради трактора. На соответствующее объявление на ресейл-платформе обратило внимание агентство Ura.ru.

Отмечается, что россиянин был награжден медалью «За строительство Крымского моста» и теперь хочет получить за нее 450 тысяч рублей. На вырученную сумму автор объявления планирует купить транспортное средство, о котором давно мечтал.

По словам родственника мужчины, он лишь недавно узнал о том, что подобные награды можно продать. В свою очередь, известно, что награда была учреждена в 2018 году и вручается от имени Путина тем, кто работал над проектированием и строительством Крымского моста.

В ноябре 2022 года россиянин выставил на продажу картину с изображением Путина за семь миллионов рублей. Житель Тюмени опубликовал два снимка картины, оформленной в золотистую массивную раму. На ней глава государства изображен в армейской куртке и черных очках верхом на медведе.

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    Карина Черных
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