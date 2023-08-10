Россиянин выставил на продажу медаль от Путина ради трактора
Житель Тюмени выставил на продажу медаль от президента России Владимира Путина ради трактора. На соответствующее объявление на ресейл-платформе обратило внимание агентство Ura.ru.
Отмечается, что россиянин был награжден медалью «За строительство Крымского моста» и теперь хочет получить за нее 450 тысяч рублей. На вырученную сумму автор объявления планирует купить транспортное средство, о котором давно мечтал.
По словам родственника мужчины, он лишь недавно узнал о том, что подобные награды можно продать. В свою очередь, известно, что награда была учреждена в 2018 году и вручается от имени Путина тем, кто работал над проектированием и строительством Крымского моста.
В ноябре 2022 года россиянин выставил на продажу картину с изображением Путина за семь миллионов рублей. Житель Тюмени опубликовал два снимка картины, оформленной в золотистую массивную раму. На ней глава государства изображен в армейской куртке и черных очках верхом на медведе.