Россиянин выставил на продажу медаль от Путина ради трактора

Россиянин выставил на продажу медаль от Путина за 450 тысяч рублей ради трактора

Житель Тюмени выставил на продажу медаль от президента России Владимира Путина ради трактора. На соответствующее объявление на ресейл-платформе обратило внимание агентство Ura.ru.

Отмечается, что россиянин был награжден медалью «За строительство Крымского моста» и теперь хочет получить за нее 450 тысяч рублей. На вырученную сумму автор объявления планирует купить транспортное средство, о котором давно мечтал.

По словам родственника мужчины, он лишь недавно узнал о том, что подобные награды можно продать. В свою очередь, известно, что награда была учреждена в 2018 году и вручается от имени Путина тем, кто работал над проектированием и строительством Крымского моста.

В ноябре 2022 года россиянин выставил на продажу картину с изображением Путина за семь миллионов рублей. Житель Тюмени опубликовал два снимка картины, оформленной в золотистую массивную раму. На ней глава государства изображен в армейской куртке и черных очках верхом на медведе.

